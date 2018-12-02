МінТОТ: Держдопомогу отримали 17 родин політв'язнів, яких утримує РФ

Станом на 1 грудня державну допомогу у розмірі 100 тис. гривень отримали 17 родин осіб, незаконно позбавлених свободи РФ у зв’язку з політичною або громадською діяльністю.

Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Раніше МТОТ розпочато виплату державної допомоги особам, незаконно позбавленим свободи в РФ у зв’язку з політичною або громадською діяльністю. За результатами роботи комісії при МТОТ, здійснено виплати сім’ям ще 13 осіб, незаконно позбавлених свободи в РФ", - повідомили у відомстві.

У МінТОТ зазначили, що до кінця 2018 року комісія має намір розглянути "якомога більше сформованих кейсів для розподілення цільових державних коштів на допомогу особам, позбавленим особистої свободи".

Консультації щодо подачі документів для їх подальшого розгляду надають за телефоном (044) 536 92 47 чи електронною поштою: vpos@mtot.gov.ua.

Зазначимо, відповідно до постанови КМУ від 18 квітня 2018 р. №328, особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади РФ на тимчасово окупованих територіях України чи території РФ, передбачені виплати у розмірі 100 тис. грн.

"Передбачено ...: одноразова грошова допомоги у розмірі 100 тис. гривень особам, яких було позбавлено особистої свободи, звільнених у грудні 2017 р. – січні 2018 р.; забезпечення відшкодування правової допомоги та підтримки членів сімей політичних в’язнів шляхом одноразової виплати 100 тис. гривень; здійснення виплат держстипендій ім.Левка Лук’яненка; забезпечення здійснення заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи", - повідомили у МТОТ.