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У Фінляндії домоглися заборони будівництва будинку соратника Путіна – ЗМІ

Неділя, 2 грудня 2018, 11:47

Оборонні сили Фінляндії через суд домоглися заборони на будівництво гостьового будинку на земельній ділянці, що належить російському бізнесмену Борису Ротенбергу і знаходиться біля військового полігону.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Ротенберг планував звести гостьовий будинок площею 350 квадратних метрів. Комісія з навколишнього середовища міста Ханко в 2016 році схвалила проект, після чого Оборонні сили звернулися до суду з вимогою скасувати дозвіл. Військові посилалися на те, що шум, що доноситься з полігону, може перешкодити людям, що знаходяться поблизу.

Адміністративний суд Гельсінкі восени 2017 року відхилив першу скаргу Оборонних сил. У жовтні 2017 року комісія з навколишнього середовища Ханко повторно розглянула питання про будівництво будинку і знову схвалила план споруди.

Оборонні сили подали до Адміністративного суду Гельсінкі нову скаргу. На початку листопада він виніс нове рішення, яке наказує скасувати дозвіл на будівництво будівлі. Оборонні сили знову обґрунтовували свою вимогу звітом Комісії з навколишнього середовища від 2004 року про те, що навколишні жителі зазнають помітного впливу шуму від полігону.

Фінські ЗМІ опитали двох найближчих сусідів Ротенберга, які сказали, що вже звикли до шуму з полігону і що він їм не заважає.

Борис Ротенберг є громадянином Росії та Фінляндії. Він входить в найближче оточення Владіміра Путіна бізнесмен і включений в санкційний список США.

Європейська правда

Теми: РосіяЗбройні силиФінляндіясуд
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