Українських моряків підтримали в Одесі і Сан-Франциско

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Неділя, 2 грудня 2018, 16:26

У неділю перед будівлею Одеської міськради на Думській площі підняли прапор Військово-морських сил України - на знак підтримки моряків, захоплених росіянами біля Керченської протоки.

 
Фото "Думської"

Як пише "Думська", захід відбувся з ініціативи волонтерів та за згодою міської влади.

 

У ньому взяли участь родичі полонених, військовослужбовці та духовенство.

 

Батько одного з захоплених моряків Віктор Сорока подякував присутнім за підтримку і висловив надію, що наші співвітчизники скоро повернуться додому.

За словами організаторів акції, прапор ВМСУ буде піднятий біля мерії доти, доки російська влада не відпустять полонених моряків.

 

Разом з тим, 1 грудня українська діаспора в Сан-Франциско (США) провела акцію протесту на одному з головних пірсів міста, вимагаючи звільнення Росією незаконно захоплених українських моряків.

 
Фото організаторів

Як повідомили "Українській правді" організатори акції, 24 українця в моряцькому спорядженні, закуті в ланцюги, вишикувалися біля військового корабля.

 

Українці стояли в масках Путіна з плакатами "Санкції проти Росії", "Стоп Адольф Путін", "Путін, руки геть від України", "Звільніть українських моряків".

 

В акції, організованій українською діаспорою Каліфорнії взяли участь більше 100 українців, що проживають в Сан-Франциско. Вона стала однією з наймасовіших з моменту початку російської агресії проти України.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан

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Українська правда

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Теми: Одеса США акції полонені
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