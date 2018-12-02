Українських моряків підтримали в Одесі і Сан-Франциско
У неділю перед будівлею Одеської міськради на Думській площі підняли прапор Військово-морських сил України - на знак підтримки моряків, захоплених росіянами біля Керченської протоки.
Як пише "Думська", захід відбувся з ініціативи волонтерів та за згодою міської влади.
У ньому взяли участь родичі полонених, військовослужбовці та духовенство.
Батько одного з захоплених моряків Віктор Сорока подякував присутнім за підтримку і висловив надію, що наші співвітчизники скоро повернуться додому.
За словами організаторів акції, прапор ВМСУ буде піднятий біля мерії доти, доки російська влада не відпустять полонених моряків.
Разом з тим, 1 грудня українська діаспора в Сан-Франциско (США) провела акцію протесту на одному з головних пірсів міста, вимагаючи звільнення Росією незаконно захоплених українських моряків.
Як повідомили "Українській правді" організатори акції, 24 українця в моряцькому спорядженні, закуті в ланцюги, вишикувалися біля військового корабля.
Українці стояли в масках Путіна з плакатами "Санкції проти Росії", "Стоп Адольф Путін", "Путін, руки геть від України", "Звільніть українських моряків".
В акції, організованій українською діаспорою Каліфорнії взяли участь більше 100 українців, що проживають в Сан-Франциско. Вона стала однією з наймасовіших з моменту початку російської агресії проти України.
25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.
У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.
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