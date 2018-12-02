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Безпілотник ОБСЄ зафіксував більше 100 одиниць важкої техніки окупантів

Неділя, 2 грудня 2018, 15:56

29 листопада безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував на території ОРЛО понад сто одиниць важкої техніки окупантів.

Про це повідомляє в неділю Українська сторона СЦКК.

"За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 30 листопада, 29 листопада безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії в непідконтрольних уряду України південно-західних районах Луганської області зафіксував розміщення реактивних систем залпового вогню окупантів БМ-21 "Град": в районі Боково-Платове виявлено двадцять дві одиниці, біля Міусинська – шість, а поблизу Садового – вісім одиниць", - зазначили в СЦКК.

Поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", 10 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", сім танків Т-72 та чотири зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10".

Окрім того, два танки Т-72, 17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 "Гіацинт-Б" і дев'ять 2А65) командування збройних формувань РФ розташувало на південному заході від Луганська у районі Хрустального (колишній Красний Луч). А 6 самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" зафіксовано поруч із Боково-Платовим.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверте порушення взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін, а також зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіОБСЄ
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