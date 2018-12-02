У Франції кількість жертв паливних протестів зросла до трьох
Неділя, 2 грудня 2018, 16:03
В ніч з суботи на неділю у французькому окрузі Арле в департаменті Бош-дю-Рон у ДТП загинув водій фургона, який врізався у вантажівку, що зупинилася через барикади протестувальників.
Про це повідомляє BFMTV.
"Цей нещасний випадок прямо пов’язаний з барикадами "жовтих жилетів", які призвели до корка довжиною у 10 кілометрів. Фургон на швидкості врізався у вантажівку, а потім був вдарений іншим транспортним засобом" пояснив Патрік Десаржен з прокуратури міста Тараскон.
Повідомляється, що водій фургона загинув на місці, а водія вантажівки доставили до лікарні з незначними травмами.
Таким чином, кількість жертв паливних протестів у Франції зросла до трьох осіб.