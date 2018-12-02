У Франції кількість жертв паливних протестів зросла до трьох

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Неділя, 2 грудня 2018, 17:03

В ніч з суботи на неділю у французькому окрузі Арле в департаменті Бош-дю-Рон у ДТП загинув водій фургона, який врізався у вантажівку, що зупинилася через барикади протестувальників.

Про це повідомляє BFMTV.

"Цей нещасний випадок прямо пов’язаний з барикадами "жовтих жилетів", які призвели до корка довжиною у 10 кілометрів. Фургон на швидкості врізався у вантажівку, а потім був вдарений іншим транспортним засобом" пояснив Патрік Десаржен з прокуратури міста Тараскон.

Повідомляється, що водій фургона загинув на місці, а водія вантажівки доставили до лікарні з незначними травмами.

Таким чином, кількість жертв паливних протестів у Франції зросла до трьох осіб.

Європейська правда

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Теми: Франція
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