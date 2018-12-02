Бойовики на Донбасі поводяться незвично тихо

У неділю станом на 18:00 не зафіксовано жодного обстрілу на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, станом на 18.00, противник вогню у напрямку оборонних укріплень Об'єднаних сил не відкривав", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі ООС додали, що українські підрозділи надійно утримують займані рубежі, перебувають в готовності до будь-яких змін та удосконалюють оборонні позиції.