"Шахтар" врятувався від поразки, забивши гол з офсайда

Донецький "Шахтар" втратив очки у матчі 17 туру з "Оліміпком".

Матч, що пройшов у неділю, 2 грудня, завершився з нічийним рахунком 2:2. Причому, "гірники" уникнули поразки лише в додатковий час.

Рахунок в цій грі був відкритий вже на сьомій хвилині. Після пасу від Тайсона Жуніор Мораєс без проблем переграв воротаря "Олімпіка" Констянтина Махновського - 1:0. До завершення першого тайму "Шахтар" мав ще кілька моментів, щоб збільшити перевагу, але "Олімпік" рятував Махновський.

На початку другого тайму "Олімпік" зрівнює рахунок. Після удару Євгенія Пасіча м`яч зрикошетив від Тараса Степаненка і залетів у ворота "Шахтаря" - 1:1.

Через 15 хвилин "Олімпік" забив другий гол у ворота Андрія П`ятова. Віталій Балашов зі штрафного пробив класно і П`ятов "гірників" не врятував - 1:2. Ще через десять хвилин "Олімпік" міг збільшити перевагу. Після удару Віталія Кольцова м`яч пролетів поруч зі штангою. На 89-й хвилині після удару Алана Патріка ще один сейв у свій актив заніс Махновський.

Вже в доданий арібтром час "Шахтар" таки зрівняв рахунок, але схоже, що зробив це з положення поза грою. Мораєс, який замикав простріл на штанзі, здається, перебував в офсайді, але головний арбітр цей гол зарахував. Через хвилину "Шахтар" міг залишитися у меншості, але знову-таки рефері не вилучив Тайсона за грубий фол проти Олексія Гая.