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Петербург: 50 осіб вийшли на пікети проти агресії РФ у Чорному морі

Неділя, 2 грудня 2018, 19:51
Петербург: 50 осіб вийшли на пікети проти агресії РФ у Чорному морі

У Санкт-Петербурзі (РФ) в неділю пройшли пікети проти російської військової агресії в Чорному морі.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, близько 50 осіб стояли на Невському проспекті з плакатами.

"З міркувань безпеки активісти не розтягувалися по Невському проспекту, а змінювали один одного з різними плакатами", - пише Радіо Свобода.

У пікетах брали участь активісти "Солідарності", "Яблука", "Безстрокового протесту" та інших партій і рухів.

Зазначається, що замість однієї години пікети тривали близько 3 годин.

Учасники пікетів вимагали звільнити і повернути на батьківщину українських моряків, повернути Україні її захоплене майно, припинити морську блокаду портів України в Азовському морі і покарати винних у захопленні українських кораблів.

Учасники акції вважають, що українським морякам повинен бути наданий статус військовополонених, але їх судять як цивільних осіб, які вчинили кримінальний злочин.

Активісти висловлювали обурення і діями російських військових, які відкрили вогонь по іноземним суднах, які не несли загрози Росії.

Повідомляється, що під час пікетування одна агресивна жінка напала на активіста і порвала плакат.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан

Українська правда
Теми: Росіяакціїполонені
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