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У різних містах Іспанії пройшли акції на підтримку українських моряків

Неділя, 2 грудня 2018, 21:02

Українська громада в Іспанії у неділю провела пікети на підтримку українських моряків, захоплених Росією.

Зібрання відбулися в основних містах проживання українців - Мадриді, Барселоні, Валенсії та інших, повідомляє Укрінформ.

Акція в Барселоні
Акція в Барселоні
Укрінформ

В іспанській столиці група активістів провела акцію під вже встановленою новорічною ялинкою та пройшлася центральними вулицями.

Акція у Валенсії
Акція у Валенсії
Укрінформ

"Не без провокацій пікет відбувся на головній туристичній вулиці столиці Каталонії, де були присутні співробітники Генерального консульства України. Скориставшись доступом до мікрофону, одна особа виступила з провокаційними заявами, але була засвистана громадою, що тримала плакати іспанською мовою з вимогою "свободи українським полоненим морякам" та "поваги до Міжнародного права"", - пише видання.

Зазначається, що наймасовіше зібрання провели прихожани української католицької спільноти у Валенсії.

Акція у Мадриді
Акція у Мадриді
Укрінформ

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан

Теми: Іспаніяакції
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