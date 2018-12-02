У різних містах Іспанії пройшли акції на підтримку українських моряків

1462 перегляди
Неділя, 2 грудня 2018, 22:02

Українська громада в Іспанії у неділю провела пікети на підтримку українських моряків, захоплених Росією.

Зібрання відбулися в основних містах проживання українців - Мадриді, Барселоні, Валенсії та інших, повідомляє Укрінформ.

Акція в Барселоні
Акція в Барселоні
Укрінформ

В іспанській столиці група активістів провела акцію під вже встановленою новорічною ялинкою та пройшлася центральними вулицями.

Акція у Валенсії
Акція у Валенсії
Укрінформ

"Не без провокацій пікет відбувся на головній туристичній вулиці столиці Каталонії, де були присутні співробітники Генерального консульства України. Скориставшись доступом до мікрофону, одна особа виступила з провокаційними заявами, але була засвистана громадою, що тримала плакати іспанською мовою з вимогою "свободи українським полоненим морякам" та "поваги до Міжнародного права"", - пише видання.

Зазначається, що наймасовіше зібрання провели прихожани української католицької спільноти у Валенсії.

Акція у Мадриді
Акція у Мадриді
Укрінформ

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Іспанія акції
powered by lun.ua
По темі
Чорна п'ятниця: працівники Amazon влаштували страйк у кількох країнах ЄС 23 листопада 2018, 22:51
Уряд Іспанії роздратований через угоду про Brexit 22 листопада 2018, 10:18
Глава МЗС Іспанії заявив, що каталонський депутат плюнув у нього 21 листопада 2018, 17:35
Усі новини
Головні новини
МВС Грузії: затримано 6 українців, під час обшуків знайдено зброю
Головні економічні новини вихідних
Агресія РФ: Порошенко розповів про "ігнор" від Путіна
Воєнний стан: Іноземним журналістам пояснили, як потрапити до анексованого Криму
Усі новини
здоров'я

Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати

сім'я

10 коміксів про те, як змінюється життя з появою дітей