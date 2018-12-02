У різних містах Іспанії пройшли акції на підтримку українських моряків
Українська громада в Іспанії у неділю провела пікети на підтримку українських моряків, захоплених Росією.
Зібрання відбулися в основних містах проживання українців - Мадриді, Барселоні, Валенсії та інших, повідомляє Укрінформ.
В іспанській столиці група активістів провела акцію під вже встановленою новорічною ялинкою та пройшлася центральними вулицями.
"Не без провокацій пікет відбувся на головній туристичній вулиці столиці Каталонії, де були присутні співробітники Генерального консульства України. Скориставшись доступом до мікрофону, одна особа виступила з провокаційними заявами, але була засвистана громадою, що тримала плакати іспанською мовою з вимогою "свободи українським полоненим морякам" та "поваги до Міжнародного права"", - пише видання.
Зазначається, що наймасовіше зібрання провели прихожани української католицької спільноти у Валенсії.
25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.
У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.
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