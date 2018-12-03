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НАЗК візьметься за декларації 13 суддів, нардепа і держсекретаря міністерства

Понеділок, 3 грудня 2018, 08:34

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 15-ти посадовців, серед яких нардеп Геннадій Бобовий, держсекретар Міністерства аграрної політики Владислав Андронов та 13 суддів.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що рішення щодо перевірок прийняті на підставі аналізу звернень громадської організації та Національного антикорупційного бюро України.

Так, Нацагентство проведе повну перевірку декларацій, поданих:

  1. Бобовим Геннадієм Борисовичем, народним депутатом України, за 2015, 2016  та 2017 роки.
  2. Андроновим Владиславом Євгеновичем, державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України, за 2016 та 2017 роки.
  3. Беленою Альбертом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  4. Березовенко Русланою Вікторівною, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  5. Галапацом Ігорем Івановичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  6. Головатим Василем Ярославовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  7. Гриненком Олександром Івановичем, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 (виправленої) роки.
  8. Куксовим Володимиром Володимировичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016  та 2017 роки.
  9. Майданевичем Анатолієм Григоровичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016  та 2017 роки.
  10. Мараєвою Наталією Євгеніївною, суддею Апеляційного суду міста Києва, за 2015, 2016 (виправленої) та 2017 (виправленої) роки.
  11. Радченком Сергієм В’ячеславовичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області, за 2015, 2016  та 2017 роки.
  12. Семиженком Геннадієм Володимировичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області, за 2015 (виправленої), 2016  та 2017 роки.
  13. Сітайло Лесею Григорівною, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016  та 2017 роки.
  14. Тарасенко Кароліною Віталіївною, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016  та 2017 роки.
  15. Чопенком Ярославом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду Харківської області, за 2015 (виправленої), 2016  та 2017 роки.

Як повідомлялося, що Національне агентство з питань протидії корупції виявило 14 посадовців, які не подали декларації.

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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