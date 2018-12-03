НАЗК візьметься за декларації 13 суддів, нардепа і держсекретаря міністерства
Понеділок, 3 грудня 2018, 08:34
Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації 15-ти посадовців, серед яких нардеп Геннадій Бобовий, держсекретар Міністерства аграрної політики Владислав Андронов та 13 суддів.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що рішення щодо перевірок прийняті на підставі аналізу звернень громадської організації та Національного антикорупційного бюро України.
Так, Нацагентство проведе повну перевірку декларацій, поданих:
- Бобовим Геннадієм Борисовичем, народним депутатом України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Андроновим Владиславом Євгеновичем, державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України, за 2016 та 2017 роки.
- Беленою Альбертом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Березовенко Русланою Вікторівною, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Галапацом Ігорем Івановичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Головатим Василем Ярославовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Гриненком Олександром Івановичем, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 (виправленої) роки.
- Куксовим Володимиром Володимировичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Майданевичем Анатолієм Григоровичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Мараєвою Наталією Євгеніївною, суддею Апеляційного суду міста Києва, за 2015, 2016 (виправленої) та 2017 (виправленої) роки.
- Радченком Сергієм В’ячеславовичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Семиженком Геннадієм Володимировичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області, за 2015 (виправленої), 2016 та 2017 роки.
- Сітайло Лесею Григорівною, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Тарасенко Кароліною Віталіївною, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
- Чопенком Ярославом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду Харківської області, за 2015 (виправленої), 2016 та 2017 роки.
Як повідомлялося, що Національне агентство з питань протидії корупції виявило 14 посадовців, які не подали декларації.
Українська правда