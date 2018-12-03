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Росія багато витрачає, щоб зробити Україну "легкою здобиччю" – Черниш

Понеділок, 3 грудня 2018, 08:42
Росія багато витрачає, щоб зробити Україну легкою здобиччю – Черниш

Росія витрачає великі ресурси, для дестабілізації ситуації в Україні, стверджує міністр тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Про це він заявив в ефірі "5 каналу", повідомляє Ліга.net

"Росія витрачає серйозні кошти на військову компоненту, однак ще більші кошти йдуть на підтримку невійськових методів ведення війни", – сказав Черниш.

"Наприклад, в РФ створено Федеральне агентство Россотрудничество, яке має свою мережу в усьому світі, і при цьому серйозно фінансується – і часто не з державного бюджету Росії", – додав голова МінТОТ.

За його словами, є ціла низка наближених до влади РФ олігархічних структур, які отримують відповідні "завдання", спрямовані на дестабілізацію і розкол суспільства.

"Такі олігархи – "сателіти" держави – по суті, виконують завдання, поставлені владою РФ: вони створюють приватні військові компанії, фабрики тролів і все інше, що можна використовувати для досягнення певних інтересів", – уточнив Черниш.

Він упевнений, що всі дії Російської Федерації сплановані, прогнозовані і реалізуються для того, щоб послабити Україну.

"Коли країна ослаблена через вплив різних чинників, можна невеликою кількістю військової сили її захопити. В теорії це називається "ситуація крихкості", і якщо її створити – будь-яка держава стає легкою здобиччю", – заявив Черниш.

"Це така тонка гра, де РФ об'єднує військову і невійськову силу для того, щоб вплинути на нашу державу і змусити відмовитися від цивілізаційного вибору", – додав він.

Черниш переконаний, що для Росії НАТО – велика загроза, і РФ прагне зруйнувати діючі політичні союзи.

26 листопада голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що конфронтація у відносинах Росії й Заходу не носить фатального характеру, однак через нагнітання напруженості біля кордонів РФ "точку неповернення" можуть пройти.

Теми: РосіяокупаціяМінТОТ
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