У вівторок під ногами буде "снігова каша" – синоптик

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Понеділок, 3 грудня 2018, 10:57

У вівторок атмосферний фронт зробить погоду в західних областях мокрою - пройдуться дощі, по всій Україні прогнозують відлигу.

Про це 3 грудня повідомила синоптик Наталя Діденко у Facebook.

Зокрема, 4 грудня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів, на Заході до +7, а на Півдні до +8, в Криму +7+11 градусів. Холодніше буде на Сході України, -2-5 градусів вдень.

"На півночі завтра місцями можливий дощ та ввечері мокрий сніг. Ще на Одещині може трохи покапати. А так переважно - без істотних опадів", - написала синоптик.

За словами Діденко, на дорогах за умов відлиги стоятимуть калюжі та снігова каша, тому варто рятуватися гумовими чоботами.

 
Погода на вівторок

Також прогнозують тумани.

У Києві вівторок буде теплим, сирим та хмарним. 

У столиці, за словами Діденко, буде волого, ймовірні незначні опади, вдень до +2, +3 градусів.

 

Також синоптик повідомила, що у середині тижня трохи похолодає, підсохне, а на вихідні, 8-9 грудня - знову прийде відлига.

Українська правда

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Теми: погода
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