Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор хотів для кримського "чиновника" занадто м'який вирок – суд

Понеділок, 3 грудня 2018, 10:43

Суд відмовився затвердити угоду про визнання винуватості та призначити покарання Олегу Кізіменку, екс-співробітнику окупаційної "адміністрації" Севастополя.

Відповідне рішення Голосіївський районний суд Києва ухвалив 27 листопада.

Кізіменка обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність.

Суд вказав, що в угоді зі слідством екс-"чиновнику" пропонували призначити покарання м’ягше, ніж передбачене законом.

Кізіменку хотіли присудити 3 роки 3 місяці в’язниці і звільнити його з випробувальним терміном 3 роки.

Однак суд підкреслив, що у той час, коли чоловік здійснював свій злочин, покарання за нього було збільшене. Інкримінована йому стаття вже вимагає не менше 5 років позбавлення волі.

Тому угоду між прокурором та севастопольським "чиновником" не затвердили.

Водночас, Кізіменко визнав себе винним.

Угода зі слідством мала також скасувати арешт на його автівку та телефон.

Олега Кізіменка затримали 11 вересня.

Наступного дня його арештували.

Кізіменко працював у Севастополі з 2012 року, а після окупації Криму залишився на посаді "заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації".

Як зазначено у матеріалах справи, Кізіменко надавав безпосередні вказівки щодо доставки паливно-мастильних матеріалів з Росії до Севастополя поза митним контролем, організовував господарське забезпечення військового параду, брав участь у засіданнях окупаційної влади, приймав незаконну делегацію з РФ.

Соня Лукашова, для УП
Теми: Кримокупаціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Крим
Окупаційна "влада" стверджує, що жоден безпілотник не досягнув цілі у Севастополі
Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: