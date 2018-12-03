Суд відмовився затвердити угоду про визнання винуватості та призначити покарання Олегу Кізіменку, екс-співробітнику окупаційної "адміністрації" Севастополя.

Відповідне рішення Голосіївський районний суд Києва ухвалив 27 листопада.

Кізіменка обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність.

Суд вказав, що в угоді зі слідством екс-"чиновнику" пропонували призначити покарання м’ягше, ніж передбачене законом.

Кізіменку хотіли присудити 3 роки 3 місяці в’язниці і звільнити його з випробувальним терміном 3 роки.

Однак суд підкреслив, що у той час, коли чоловік здійснював свій злочин, покарання за нього було збільшене. Інкримінована йому стаття вже вимагає не менше 5 років позбавлення волі.

Тому угоду між прокурором та севастопольським "чиновником" не затвердили.

Водночас, Кізіменко визнав себе винним.

Угода зі слідством мала також скасувати арешт на його автівку та телефон.

Олега Кізіменка затримали 11 вересня.

Наступного дня його арештували.

Кізіменко працював у Севастополі з 2012 року, а після окупації Криму залишився на посаді "заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації".

Як зазначено у матеріалах справи, Кізіменко надавав безпосередні вказівки щодо доставки паливно-мастильних матеріалів з Росії до Севастополя поза митним контролем, організовував господарське забезпечення військового параду, брав участь у засіданнях окупаційної влади, приймав незаконну делегацію з РФ.