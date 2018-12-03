Путін не хоче ні розмови з Порошенком, ні зустрічі "нормандської четвірки"

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Понеділок, 3 грудня 2018, 11:47

Телефонна розмова між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Петром Порошенко у найближчому майбутньому не планується.

Про це заявив журналістам у понеділок прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

"Справді, до цього часу після інциденту телефонної розмови між Путіним і Порошенком не було. На даний момент, наскільки мені відомо, у наступні дні такої розмови не планується", – сказав він.

На запитання, наскільки необхідна зустріч у "нормандському форматі", про яку говорив Порошенко, Пєсков відповів: "Нормандський формат" займається питаннями реалізації Мінських домовленостей".

"Провокація української сторони в російських територіальних водах навряд чи належить до виміру мінських домовленостей", – заявив речник Путіна.

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Теми: Путін Порошенко моряки Росія Керченська протока
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