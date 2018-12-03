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Генсек НАТО: немає виправдань використанню сили Росією на Азові

Понеділок, 3 грудня 2018, 11:58

НАТО закликає Росію звільнити українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки, і не перешкоджати руху кораблів в Азовському морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Росія нещодавно захопила українські кораблі і моряків поблизу Керченської протоки. Ми закликаємо до спокою та стриманості. Немає виправдання використанню сили з боку Росії. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків", - сказав Столтенберг.

Він додав, що Росія повинна забезпечити свободу навігації в Азовському морі та безперешкодний доступ до українських портів.

Європейська правда

Теми: Керченська протока РосіяНАТОморяки
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