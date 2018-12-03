Командно-штабні тренування з тероборони проведуть на Харківщині

289 переглядів
Понеділок, 3 грудня 2018, 15:56

З Харківської області до кінця тижня планують направити до військових частин Збройних сил України близько 400 військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги.

Про це на брифінгу в понеділок у Харкові повідомив обласний військовий комісар Юрій Калгушкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Почалися відправки військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги до військових частин. На цьому тижні планується направити до військових частин близько 400 військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги і протягом двох тижнів – до 22 грудня будуть проведені одноденні перевірочні збори з особовим складом бригади територіальної оборони", – сказав Калгушкін.

Він повідомив також, що з 3 грудня в області почали працювати штаби територіальної оборони і штаб територіальної оборони Харківської області.

"Планується 4 і 5 грудня провести командно-штабні тренування з територіальної оборони", - сказав Калгушкін.

Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. 

Читайте також:

30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан 

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

9 змін, які вже відбулися після введення воєнного стану

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Воєнний стан Харківська область
powered by lun.ua
По темі
Росіяни Гребенщиков і Биков не зможуть зіграти концерти в Україні 3 грудня 2018, 15:40
Тимошенко підозрює "штучність" воєнного стану і хоче його скорочення 3 грудня 2018, 12:46
В Раді зареєстрували президентський законопроект щодо виборів під час воєнного стану 3 грудня 2018, 12:31
Усі новини
Головні новини
Порошенко вніс у Раду закон про припинення дружби з РФ
В Україні подешевшали валютні депозити
Силовики прийшли з обшуками в кілька єпархій УПЦ МП   
Лідером антипатій українців є Росія – соцопитування
Усі новини
мандри

Профілактика джетлегу, їжа в літаку та ще 5 лафхаків, які допоможуть легше подорожувати

сім'я

10 коміксів про те, як змінюється життя з появою дітей