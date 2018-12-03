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Командно-штабні тренування з тероборони проведуть на Харківщині

Понеділок, 3 грудня 2018, 14:56

З Харківської області до кінця тижня планують направити до військових частин Збройних сил України близько 400 військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги.

Про це на брифінгу в понеділок у Харкові повідомив обласний військовий комісар Юрій Калгушкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Почалися відправки військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги до військових частин. На цьому тижні планується направити до військових частин близько 400 військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги і протягом двох тижнів – до 22 грудня будуть проведені одноденні перевірочні збори з особовим складом бригади територіальної оборони", – сказав Калгушкін.

Він повідомив також, що з 3 грудня в області почали працювати штаби територіальної оборони і штаб територіальної оборони Харківської області.

"Планується 4 і 5 грудня провести командно-штабні тренування з територіальної оборони", - сказав Калгушкін.

Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. 

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Теми: Воєнний станХарківська область
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