У Держдумі хочуть нагородити нападників на українські катери

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Понеділок, 3 грудня 2018, 16:45

Комітету Державної Думи Росії доручили підготувати нагородження прикордонників, які захоплювали українські катери в Чорному морі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на спікера Держдуми В'ячеслава Володіна.

"Зі свого боку ми доручили комітету з безпеки і протидії корупції розглянути питання про нагородження прикордонників, які брали участь у запобіганні порушенню нашого кордону і у захисті законності", – сказав Володін.

За його словами, голові комітету Василю Піскарьову доручено опрацювати це питання разом з профільним відомством до наступного засідання Ради Думи.

У середу Піскарьов повинен буде внести пропозиції щодо нагородження прикордонників.

Володін вважає, що російські прикордонники нібито вирішили завдання щодо захисту кордону і дотримувалися міжнародних норми і правила.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: моряки Керченська протока Росія окупація
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