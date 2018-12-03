Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На в’їздах до Вінниці встановили блокпости

Понеділок, 3 грудня 2018, 16:38
На в’їздах до Вінниці встановили блокпости

На основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція.

Про це повідомляє 3 грудня сайт Нацгвадії.

Наразі правоохоронці виконують службово-бойові завдання на п’яти мобільних блок-постах, в напрямках в’їзду в місто на Хмельницькому, Київському, Турбівському, Гніваньському та Немирівському автошляхах.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють підозрілі автомобілі та осіб. Перевірки на блокпостах мають профілактичне спрямування.

Заходи пов'язані з посиленим варіантом несення служби.

Як повідомлялось, Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону (Вінницька область) та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Читайте також 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станВінниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Воєнний стан
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
"Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: