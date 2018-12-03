На в’їздах до Вінниці встановили блокпости

На основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція.

Про це повідомляє 3 грудня сайт Нацгвадії.

Наразі правоохоронці виконують службово-бойові завдання на п’яти мобільних блок-постах, в напрямках в’їзду в місто на Хмельницькому, Київському, Турбівському, Гніваньському та Немирівському автошляхах.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють підозрілі автомобілі та осіб. Перевірки на блокпостах мають профілактичне спрямування.

Заходи пов'язані з посиленим варіантом несення служби.

Як повідомлялось, Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону (Вінницька область) та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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