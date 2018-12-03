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ООС: окупанти здійснили три обстріли, втрат немає

Понеділок, 3 грудня 2018, 17:20

Упродовж понеділка російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, противник застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Ворог відкривав прицільний вогонь з автоматичних гранатометів по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, що неподалік Донецька. По опорному пункту наших військ поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а на підступах до Троїцького – стріляли з протитанкових гранатометів", - йдеться у вечірньому зведенні.

Втрат серед українських військових протягом поточної доби немає.

У прес-центрі додали, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії
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