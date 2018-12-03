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Парламент Естонії ухвалив декларацію про підтримку України після агресії РФ на морі

Понеділок, 3 грудня 2018, 18:17

Як ідеться у повідомленні на сайті естонського парламенту, за документ під назвою "На підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в зв'язку з агресією в Керченській протоці" проголосували 79 депутатів.

У схваленій декларації парламент Естонії висловлює підтримку Україні і її праву захищати свої територіальну цілісність і суверенітет.

Парламент засуджує напад Російської Федерації на українські кораблі в Керченській протоці, а також захоплення і затримання українських моряків.

Парламент підкреслює, що Росія повинна негайно звільнити українські кораблі разом з моряками і дозволити їм безперешкодно зайти в порти України.

Парламент закликає відновити вільний рух кораблів у Керченській протоці і Азовському морі.

Також естонські депутати закликають всі країни підтримати Україну у її захисті своєї територіальної цілісності і підтримати заклик парламенту Естонії засудити агресію РФ проти суверенної України і не визнавати незаконну анексію Криму.

Європейська правда

Теми: ЕстоніяУкраїнаРосія
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