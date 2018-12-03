"Золотий м'яч" вперше за 10 років отримав не Роналду чи Мессі

3 грудня у Парижі відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча", нагорода дісталася півзахиснику мадридського "Реала" і збірної Хорватії Луці Модричу.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

У минулому сезоні 33-річний хавбек в складі "Реала" в третій раз поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. На ЧС-2018 збірна Хорватії, капітаном якої був Модрич, дійшла до фіналу турніру, а сам він був визнаний найкращим гравцем мундіалю.

У голосуванні France Football хорват випередив нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду і форварда "Атлетіко" Антуана Грізманна. У п'ятірку також увійшли лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе і легендарний нападник "Барселони" Ліонель Мессі.