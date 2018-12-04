Країни НАТО обговорять порушення Росією Договору про ліквідацію РСМД

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Вівторок, 4 грудня 2018, 01:20

Глави МЗС країн-членів НАТО на зустрічі в Брюсселі 4-5 грудня обговорять порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє DW.

"Ми всі розуміємо, що залишилося мало часу, і неприйнятна та обставина, що у нас є угода про контроль над озброєннями, якої дотримується тільки одна сторона", - заявив Столтенберг.

НАТО закликає Росію до "прозорого і такого, що піддається контролю" дотримання Договору про ліквідацію РСМД. В іншому випадку Північноатлантичний альянс буде "діяти рішуче і відповідно до ситуації", продовжив Столтенберг.

При цьому він зазначив, що це не обов'язково означає, що в європейських країнах-членах НАТО будуть розміщені нові ядерні ракети середньої дальності.

НАТО і, зокрема США, звинувачують РФ в тому, що вона протягом кількох років тестувала і розробляла ракетну систему SSC-8, яка потрапляє під дію ДРСМД. Москва ці звинувачення відкидає.

Нагадаємо, в жовтні Трамп заявив про намір вийти з ДРСМД з Росією через його недотримання з боку Москви. "Поки хтось порушує цю угоду, ми не будемо єдиними, хто виконує її", - підкреслив тоді президент США.

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що цей крок Вашингтона не залишиться без відповіді Москви.

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Теми: ядерна зброя НАТО Росія США
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