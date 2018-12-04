Адвокат: На українських військових в "Лефортово" ймовірно чинять тиск

Захист українських військовополонених моряків допускає, що на них чинять тиск, оскільки до них не пускають адвокатів.

Про це заявив адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисту, пише Радіо Свобода.

Захист заарештованих українських військових досі не зміг дізнатися у слідчого управління ФСБ ім'я слідчого, який веде справу і який повинен дозволити допуск адвокатів до підзахисних у московському ізоляторі "Лефортово".

Ще троє поранених українських військових міститься в лікарні ізолятора "Матроська тиша". За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, "вони вже можуть самостійно пересуватися по палаті".

"Я не виключаю, що на військовополонених чиниться психологічний тиск слідством, для чого адвокатам чиняться перешкоди для відвідування своїх підзахисних", - зазначив Полозов.

Як повідомлялося, більше 50 російських адвокатів готові захищати українських моряків, затриманих Росією в Чорному морі.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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