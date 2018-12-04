Порошенко пояснив навіщо запровадили воєнний стан

913 переглядів
Вівторок, 4 грудня 2018, 03:45

Воєнний стан в Україні запроваджено для законодавчого захисту дій українських військових. 

Про це президент України Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє прес-служба президента.

"Для чого в Україні запроваджується воєнний стан? Є дві моделі (дій в умовах такого правового режиму – ред.). Перша – обмежити конституційні права і свободи. Так роблять диктатори. Є чи немає для цього підстави – з цього починають", - сказав він.

"Є друга модель – захистити українського воїна. Захистити законодавчо, надавши йому право застосовувати зброю за межами операції Об’єднаних сил, де зброя застосовується на підставі закону про деокупацію Донбасу. Захистити його конституційно. І надзвичайно скоротити час на можливу реакцію у випадку широкомасштабної наземної російської агресії", - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що під час обговорення цього питання у Верховній Раді, задля припинення різноманітних інсценуацій, він звернувся до голови парламенту Андрія Парубія винести на голосування ще одне питання – про призначення дати виборів Президента України.

"Бо що це таке? З одного боку, питання нашої державної безпеки – це питання захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, яке робить українське військо. Але з другого боку – це захист свободи і демократії. В тому числі, конституційних прав і свобод громадян. В тому числі, права на вибори", - підкреслив Петро Порошенко.

"Тому я як Президент гарантую – вибори відбудуться 31 березня 2019 року. І не буде жодних причин для того, щоб їх переносити", - підкреслив він.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Чорному морі Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

9 змін, які вже відбулися після введення воєнного стану

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Воєнний стан Порошенко Керченська протока Росія вибори
powered by lun.ua
По темі
Артисти з РФ переносять концерти в Україні 3 грудня 2018, 21:50
На в’їздах до Вінниці встановили блокпости 3 грудня 2018, 17:38
УЄФА перенесе матч "Шахтар" - "Ліон" з Харкова через воєнний стан 3 грудня 2018, 16:51
Усі новини
Головні новини
Адвокат: На українських військових в "Лефортово" ймовірно чинять тиск
Луценко каже, що замовники та організатори вбивства Гандзюк вже встановлені
Артисти з РФ переносять концерти в Україні
Новини дня: доля договору про дружбу з РФ, обшуки в УПЦ МП і блок-пости біля Вінниці
Усі новини
дослідження

Вейпінг підштовхує підлітків до вживання тютюну

Фото

Самотній тато коміксами показує, як це – ростити дитину