Порошенко пояснив навіщо запровадили воєнний стан

Воєнний стан в Україні запроваджено для законодавчого захисту дій українських військових.

Про це президент України Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє прес-служба президента.

"Для чого в Україні запроваджується воєнний стан? Є дві моделі (дій в умовах такого правового режиму – ред.). Перша – обмежити конституційні права і свободи. Так роблять диктатори. Є чи немає для цього підстави – з цього починають", - сказав він.

"Є друга модель – захистити українського воїна. Захистити законодавчо, надавши йому право застосовувати зброю за межами операції Об’єднаних сил, де зброя застосовується на підставі закону про деокупацію Донбасу. Захистити його конституційно. І надзвичайно скоротити час на можливу реакцію у випадку широкомасштабної наземної російської агресії", - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що під час обговорення цього питання у Верховній Раді, задля припинення різноманітних інсценуацій, він звернувся до голови парламенту Андрія Парубія винести на голосування ще одне питання – про призначення дати виборів Президента України.

"Бо що це таке? З одного боку, питання нашої державної безпеки – це питання захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, яке робить українське військо. Але з другого боку – це захист свободи і демократії. В тому числі, конституційних прав і свобод громадян. В тому числі, права на вибори", - підкреслив Петро Порошенко.

"Тому я як Президент гарантую – вибори відбудуться 31 березня 2019 року. І не буде жодних причин для того, щоб їх переносити", - підкреслив він.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Чорному морі Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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