Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко пояснив навіщо запровадили воєнний стан

Вівторок, 4 грудня 2018, 02:45

Воєнний стан в Україні запроваджено для законодавчого захисту дій українських військових. 

Про це президент України Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє прес-служба президента.

"Для чого в Україні запроваджується воєнний стан? Є дві моделі (дій в умовах такого правового режиму – ред.). Перша – обмежити конституційні права і свободи. Так роблять диктатори. Є чи немає для цього підстави – з цього починають", - сказав він.

"Є друга модель – захистити українського воїна. Захистити законодавчо, надавши йому право застосовувати зброю за межами операції Об’єднаних сил, де зброя застосовується на підставі закону про деокупацію Донбасу. Захистити його конституційно. І надзвичайно скоротити час на можливу реакцію у випадку широкомасштабної наземної російської агресії", - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що під час обговорення цього питання у Верховній Раді, задля припинення різноманітних інсценуацій, він звернувся до голови парламенту Андрія Парубія винести на голосування ще одне питання – про призначення дати виборів Президента України.

"Бо що це таке? З одного боку, питання нашої державної безпеки – це питання захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, яке робить українське військо. Але з другого боку – це захист свободи і демократії. В тому числі, конституційних прав і свобод громадян. В тому числі, права на вибори", - підкреслив Петро Порошенко.

"Тому я як Президент гарантую – вибори відбудуться 31 березня 2019 року. І не буде жодних причин для того, щоб їх переносити", - підкреслив він.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Чорному морі Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

9 змін, які вже відбулися після введення воєнного стану

Теми: Воєнний станПорошенкоКерченська протока Росіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Воєнний стан
Одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон: молодят викрили
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: