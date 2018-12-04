Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють

Вівторок, 4 грудня 2018, 09:58
Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють

4 грудня частково, а 5 грудня повністю перекриють рух на аварійній ділянці траси М-06 Київ-Чоп неподалік села Сусково Свалявського району у зв’язку з ремонтом.

Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області у Facebook.

Відзначається, що 4 грудня водії зможуть перетнути місце проведення робіт без особливих ускладнень, не з’їжджаючи з даної траси.

"Однак, вже 5 грудня (орієнтовно до 13:00) рух на ділянці дороги M-06, від км 752 + 375 до км 753 + 775 буде повністю перекритий", - йдеться в повідомленні.

Об’їзд цього відрізку траси буде можливий через дорогу районного значення неподалік села Сусково.

Українська правда
Теми: Закарпаттядороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Закарпаття
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: