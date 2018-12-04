Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють

4 грудня частково, а 5 грудня повністю перекриють рух на аварійній ділянці траси М-06 Київ-Чоп неподалік села Сусково Свалявського району у зв’язку з ремонтом.

Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області у Facebook.

Відзначається, що 4 грудня водії зможуть перетнути місце проведення робіт без особливих ускладнень, не з’їжджаючи з даної траси.

"Однак, вже 5 грудня (орієнтовно до 13:00) рух на ділянці дороги M-06, від км 752 + 375 до км 753 + 775 буде повністю перекритий", - йдеться в повідомленні.

Об’їзд цього відрізку траси буде можливий через дорогу районного значення неподалік села Сусково.