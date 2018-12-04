Україну накриють зимові дощі з мокрим снігом

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Вівторок, 4 грудня 2018, 10:58

У наступну добу в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, а в четвер на всій території країни, окрім Сходу, буде сухо.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, 5 грудня в Україні пройде невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, туман, в Карпатах вночі помірний сніг, вночі у східних та південних, вдень у західних областях без опадів.

 
Погода на середу

Температура повітря у західних та східних областях близько -1+1°, на півдні 0+2°.

У високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi в середу очікується 2 рівень снiголавинної небезпеки. 

6 грудня вдень у східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в четвер вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла на більшості території, на півдні 0+2°.

 
Погода на четвер

У Київській області 5 грудня пройде невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, туман, 6 грудня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У п’ятницю та суботу, 7- 8 грудня, у західних областях пройде невеликий дощ, на півночі 8 грудня - невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території країни без опадів.

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Теми: погода Україна
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