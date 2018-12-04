У Росії розповіли, коли нададуть ЄСПЛ інформацію про українських моряків

У Міністерстві юстиції Росії заявили, що нададуть Європейському суду з прав людини інформацію про затриманих українських моряків у "розумні терміни".

Відповідну заяву опубліковано на сайті російського відомства.

Відзначається, що Мін'юст Росії висловив ЄСПЛ заклопотаність тим, що "Суд прийняв до провадження клопотання, підкріплене в основному посиланнями на публікації засобів масової інформації і не містить офіційних документів".

У відомстві запевняють, що офіційні документи про стан здоров'я українських моряків і наданої їм медичної допомоги могли бути отримані українською стороною від РФ "по дипломатичних каналах і в результаті стандартної в таких випадках міждержавної взаємодії".

"ЄСПЛ проінформований про те, що відповідь на запит буде дана в розумні терміни, необхідні для підготовки інформаційного документа", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЄСПЛ, після звернення України, зобов'язав РФ надати всю інформацію про полонених моряків і підстави для їх утримання під вартою до 3 грудня.

Однак Росія не надала у встановлені терміни всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.