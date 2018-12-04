У Росії розповіли, коли нададуть ЄСПЛ інформацію про українських моряків

1581 перегляд
Вівторок, 4 грудня 2018, 11:57

У Міністерстві юстиції Росії заявили, що нададуть Європейському суду з прав людини інформацію про затриманих українських моряків у "розумні терміни".

Відповідну заяву опубліковано на сайті російського відомства.

Відзначається, що Мін'юст Росії висловив ЄСПЛ заклопотаність тим, що "Суд прийняв до провадження клопотання, підкріплене в основному посиланнями на публікації засобів масової інформації і не містить офіційних документів".

У відомстві запевняють, що офіційні документи про стан здоров'я українських моряків і наданої їм медичної допомоги могли бути отримані українською стороною від РФ "по дипломатичних каналах і в результаті стандартної в таких випадках міждержавної взаємодії".

"ЄСПЛ проінформований про те, що відповідь на запит буде дана в розумні терміни, необхідні для підготовки інформаційного документа", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЄСПЛ, після звернення України, зобов'язав РФ надати всю інформацію про полонених моряків і підстави для їх утримання під вартою до 3 грудня.

Однак Росія не надала у встановлені терміни всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Україна суд права людини
powered by lun.ua
По темі
НАТО посилює оборону у відповідь на агресію РФ в Україні – генсек 4 грудня 2018, 11:46
Цигикал: Росія теж повертає українців, а ми не всіх завертаємо 4 грудня 2018, 11:36
Тільки разом Європа і Америка можуть протистояти Росії – Моґеріні 4 грудня 2018, 09:24
Усі новини
Головні новини
НАТО посилює оборону у відповідь на агресію РФ в Україні – генсек
Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють
Росія частково розблокувала порти в Азовському морі – Омелян
Росія спричинила аварії у Керченській протоці – МінТОТ
Усі новини
Лайфхаки

Гірлянди та новорічні іграшки своїми руками

здоров'я

Чому виникають хвороби серця і як мінімізувати ризики