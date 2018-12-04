Силовики затримали фейкових офіцерів СБУ, які грабували елітні автівки

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Вівторок, 4 грудня 2018, 14:13

Правоохоронці затримали 4 осіб, які під виглядом працівників СБУ нападали на елітні автомобілі та грабували пасажирів автівок.

Про це 4 грудня повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Відзначається, що група здійснювала розбійні напади на дорогах Київської області та міста Києва.

Зловмисники зупиняли лише елітні автомобілі, заволодівали майном водіїв та пасажирів.

Для протиправної діяльності затримані використовували формений одяг, шеврони та підроблені посвідчення офіцерів Служби безпеки України.

 

"Під час одночасних обшуків за адресами фігурантів виявлено спецодяг, шеврони СБУ, підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації та безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів", - повідомили в прокуратурі.

 

Наразі зловмисників затримали та повідомили їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ст. 187 КК України (розбій).

Також на даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Учасникам групи загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: СБУ авто прокуратура Київ
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