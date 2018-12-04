Вакарчук розповів про Дон Кіхотів у політиці та умови для "справжніх змін" в Україні

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що вся політична культура в Україні тримається на спотвореній моралі і знищує щирих політиків у країні.

Таку думку він висловив в авторській колонці у виданні "Новое время".

За його словами, Україні потрібні справжні зміни, але вони неможливі без існування справжньої моралі.

"Сьогодні ми живемо в суспільстві, де панує спотворена мораль. Це пов'язано, зокрема, з історичними причинами: відсутністю власної тривалої державності, майже трьохсотрічним перебуванням під гнітом царського абсолютизму та сімдесятьма роками радянської "спадщини"", - написав музикант.

Він додав, що ознаками "псевдоморалі" є те, що ввічливих в Україні вважають слабкими, чесних – дурними, хитрих – мудрими, а висока посада вважається чеснотою.

"Я можу продовжувати цей ряд… Але головне, що на цій "недоморалі" тримається вся теперішня політична культура. Вона безжально перемелює поодиноких щирих Дон Кіхотів у політиці", - сказав Вакарчук

На його думку, недолуга політична культура є також причиною економічної відсталості України, тотальної корупції, "волаючої несправедливості" та геополітичної слабкості.

"Нам потрібно повернути в українське суспільство справжню мораль. Старі правила повинні зникнути назавжди. На їх місце мають прийти цінності, за якими живе цивілізований успішний світ", - заявив він.

Музикант запевнив, що існує два шляхи вирішення цього завдання.

Перший - коли суспільство свідомо удосконалюється: через освіту, просвітництво, проповідництво, при цьому двигунами виступають громадські лідери, вчителі, вчені, активісти, а другий - коли влада своїми діями і поведінкою показує приклад суспільству, виступає каталізатором справжніх змін.

"На мою думку, тільки рухаючись цими двома шляхами одночасно, ми отримаємо відносно швидкий, видимий, а головне сталий результат – отримаємо справжні зміни", - впевнений Вакарчук.

Він додав, що для першого шляху Україні потрібні "Вчителі та Місіонери", а для другого - "Воїни та Будівники", які, рухаючись разом, зможуть спричинити "Справжні Зміни".

Раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук ухилився від відповіді на пряме питання, чи збирається балотуватися в президенти.

"Якщо ви хочете почути щось конкретне - трошки потерпіть", - сказав він.

Наприкінці вересня Вакарчук опинився серед лідерів імовірних кандидатів у президенти.

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