Вакарчук розповів про Дон Кіхотів у політиці та умови для "справжніх змін" в Україні
Музикант Святослав Вакарчук заявив, що вся політична культура в Україні тримається на спотвореній моралі і знищує щирих політиків у країні.
Таку думку він висловив в авторській колонці у виданні "Новое время".
За його словами, Україні потрібні справжні зміни, але вони неможливі без існування справжньої моралі.
"Сьогодні ми живемо в суспільстві, де панує спотворена мораль. Це пов'язано, зокрема, з історичними причинами: відсутністю власної тривалої державності, майже трьохсотрічним перебуванням під гнітом царського абсолютизму та сімдесятьма роками радянської "спадщини"", - написав музикант.
Він додав, що ознаками "псевдоморалі" є те, що ввічливих в Україні вважають слабкими, чесних – дурними, хитрих – мудрими, а висока посада вважається чеснотою.
"Я можу продовжувати цей ряд… Але головне, що на цій "недоморалі" тримається вся теперішня політична культура. Вона безжально перемелює поодиноких щирих Дон Кіхотів у політиці", - сказав Вакарчук
На його думку, недолуга політична культура є також причиною економічної відсталості України, тотальної корупції, "волаючої несправедливості" та геополітичної слабкості.
"Нам потрібно повернути в українське суспільство справжню мораль. Старі правила повинні зникнути назавжди. На їх місце мають прийти цінності, за якими живе цивілізований успішний світ", - заявив він.
Музикант запевнив, що існує два шляхи вирішення цього завдання.
Перший - коли суспільство свідомо удосконалюється: через освіту, просвітництво, проповідництво, при цьому двигунами виступають громадські лідери, вчителі, вчені, активісти, а другий - коли влада своїми діями і поведінкою показує приклад суспільству, виступає каталізатором справжніх змін.
"На мою думку, тільки рухаючись цими двома шляхами одночасно, ми отримаємо відносно швидкий, видимий, а головне сталий результат – отримаємо справжні зміни", - впевнений Вакарчук.
Він додав, що для першого шляху Україні потрібні "Вчителі та Місіонери", а для другого - "Воїни та Будівники", які, рухаючись разом, зможуть спричинити "Справжні Зміни".
Раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук ухилився від відповіді на пряме питання, чи збирається балотуватися в президенти.
"Якщо ви хочете почути щось конкретне - трошки потерпіть", - сказав він.
Наприкінці вересня Вакарчук опинився серед лідерів імовірних кандидатів у президенти.
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