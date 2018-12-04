Агресія у Чорному морі: Держдума просить світ засудити "провокацію Києва"

Держдума Росії звернулася до парламентів світу і міжнародних парламентських організацій із закликом засудити "провокацію Києва" в Керченській затоці, де напала на українські кораблі.

Про це повідомляє "ТАСС".

"Держдума засуджує дії української влади і їхніх покровителів на Заході і закликає всіх здорових політиків об'єктивно оцінити деструктивний курс офіційного Києва і зробити все необхідне для запобігання загрози миру і стабільності", – йдеться в зверненні.

Російські депутати звинуватили в "загостренні ситуації" президента України Петра Порошенка, вказавши, що він "катастрофічно втрачає свій рейтинг".

"Напередодні президентських виборів президент України цинічно і нерозважливо намагається переламати ситуацію на свою користь, усунути з політичного поля своїх опонентів, прихильників мирного діалогу і розв'язання конфліктних ситуацій шляхом переговорів", – заявили російські парламентарії.

На їхню думку, Київ нібито використовує "найбрудніші і жорстокі прийоми" і ставить під загрозу "життя мирних громадян і військовослужбовців власної країни".

Захоплення українських кораблів російські законодавці назвали провокацією України, яка нібито потрібна була для введення воєнного стану "на території тих областей України, де у нинішнього глави держави найменший рівень підтримки".

"Порошенко наочно демонструє негідне професійного політика прагнення будь-якою ціною утриматися при владі", – говорять в Держдумі.

Звернення адресоване законодавчим органам європейських держав і G20, МПА СНД, ПА ОДКБ, Європарламенту, ПА ОБСЄ, ПАЧЕС.

Глава міжнародного комітету Леонід Слуцький сказав, що до "колег-парламентаріїв" хочуть донести "правду про те, що насправді відбулося 25 листопада в Керченській протоці".

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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