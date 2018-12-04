Спецслужби РФ розсилали віруси в українські суди - СБУ

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Вівторок, 4 грудня 2018, 15:48

Співробітники Служби безпеки України блокували спробу російських спецслужб провести масштабну кібератаку на системи судової влади України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у вівторок.

"Фахівці СБУ зафіксували, що кібератака розпочалася через розсилку електронною поштою заражених вірусом підроблених бухгалтерських документів. Після відкриття файлів на комп’ютери приховано завантажувалось шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання до судових інформаційних систем та викрадення службової інформації", - заявили в СБУ.

Як повідомляє СБУ, виявлена вірусна програма з’єднувалась з контрольно-командними серверами, які мають, зокрема, російські ІР-адреси.

"За висновками фахівців задум спецслужб РФ полягав у блокуванні сталого функціонування судової інформаційної системи України. Завдяки спільним заходам із Державною судовою адміністрацією та Держспецзв’язку вдалося локалізувати негативні акції кібератаки та попередити її подальший розвиток", - сказано у повідомленні.

Українська правда

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Теми: Росія пропаганда СБУ
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