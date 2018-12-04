Дружина прес-секретаря Путіна стала співвласником кримського виробника солі

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Вівторок, 4 грудня 2018, 16:31

Дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, фігуристка Тетяна Навка в кінці листопада стала співвласником кримської компанії "Галіт", що випускає сіль.

Про це повідомляє The Bell з посиланням на дані СПАРК-Інтерфакс.

Зазначається, що вона отримала частку в розмірі 16,67% і приблизно в цей же час компанія "Галіт" виграла контракт на поставку технічної солі для ДУП "Кримавтодор".

З посиланням на сайт держзакупівель повідомляється, що сума контракту склала 25,9 мільйона рублів, при цьому початкова сума договору дорівнювала 22,5 мільйона рублів.

У виданні додають, що крім Навки кримською компанією в рівних частках володіють ще кілька фізичних осіб, серед яких - Юрій Волков, який виступав одним із засновників організації "Клуб професійного бойового самбо".

У компанії "Галіт" журналістам заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати, що Навка стала співвласницею підприємства.

Також не коментують поки інформацію ні сама фігуристка, ні Пєсков.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка одружилися 1 серпня в Сочі. На фотографії з весілля, яку виклав колишній префект Північного адміністративного округу Москви Олег Мітволь, фонд Олексія Навального помітив на руці Пєскова годинник Richard Mille RM 52-01. За даними ФБК, годинник коштує не менше € 600 тис.

Раніше ФБК з посиланням на "надійне джерело" повідомив, що Пєсков проводить медовий місяць з дружиною Тетяною Навкою, друзями і дітьми на орендованій яхті Maltese Falcon біля берегів Сардинії.

Оренда яхти Maltese Falcon коштує € 385 тис. на тиждень.

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Теми: Росія Путін Крим
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