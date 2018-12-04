Киянам встановлять головну ялинку з сюрпризом

Впродовж новорічно-різдвяних свят головна ялинка на Софійській площі у Києві змінюватиме свій зовнішній вигляд.

Про це повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова під час прес-конференції, передає Укрінформ.

"Ялинка цього року буде змінюватись, вона не весь час буде однаковою. Перед самим Новим роком вона змінить свій зовнішній вигляд - і для цього потрібно надати їй таку можливість, тож цього року ялинка буде абсолютно в інший спосіб зроблена", - зазначила вона.

Чиновник також зазначила, що цьогоріч конструкція ялинки передбачає "зміксовану форму" з живої ялинки та штучних гілок.

У свою чергу засновник проекту "Folk Ukrainе" Ігор Добруцький повідомив, що цьогоріч ялинка на Софійській площі матиме онлайн-інсталяцію та витримана в холодних відтінках.

"Ялинка ще буде... оформлена екраном – понад 50 м по довжині, який випромінюватиме північне сяйво 24 години на добу", - додав Добруцький.

Як відомо, новорічні святкування розпочнуться у Києві 15 грудня.