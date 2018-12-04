ООС: бойовики били з мінометів і гранатометів, є втрати

Упродовж вівторка російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, в ході бойових дій один військовослужбовець загинув, ще два – зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається, що у вівторок бойовики здійснили 4 обстріли із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Новозванівка, Луганське, Авдіївка, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине. Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також на одному з напрямків відзначено активність ворожого снайпера", - розповіли у штабі.

Окрім того, противник застосовував міномети 82-го калібру, обстрілюючи опорні пункти на підступах до Водяного, Широкиного та Луганського. Поблизу останнього окупанти здійснили вогневий наліт ще й мінометами калібру 120 мм.

"В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще два – зазнали поранень різних ступенів важкості. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали у прес-центрі ООС.

Раніше в Міноборони повідомили, що 4 грудня в зоні проведення бойових дій на Донбасі загинув український військовий 1993-го року народження.