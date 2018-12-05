На Донбасі можуть оголосити "новорічне" перемир'я - Сайдік

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Середа, 5 грудня 2018, 00:20

У Тристоронній контактній групі (ТКГ) розглядають заходи для забезпечення режиму припинення вогню та готуються до перемир'я під час зимових свят.

Про це спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав журналістам у вівторок за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"У робочій групі з питань безпеки учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню і підготовку до перемир'я в зв'язку з новорічними та різдвяними святами", - заявив Сайдік.

"Дуже сподіваюся, що у нас буде дійсно серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами", - додав він.

Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в засіданнях ТКГ буде перерва на 4 тижні до середини січня з 19 грудня.

Як повідомлялось, Російська сторона заблокувала обговорення звільнення українських військових і цивільних з окупованих районів Донецької і Луганської області до новорічних і різдвяних свят.

За словами уповноваженої з мирного врегулювання конфлікту в ОРДЛО Ірини Геращенко, Росія також заблокувала обговорення військової провокації на Азові, під час якої ФСБ РФ взяли в полон 24 українських моряків.

В минулому році 27 грудня українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. 

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Теми: Донбас ОБСЄ
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