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Байден назвав себе найкваліфікованішим для посади президента США

Середа, 5 грудня 2018, 01:15

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною на посаду президента у країні" та додав, що поки не ухвалив рішення про участь в кампанії 2020 року.

Про це він сказав у понеділок  під час виступу в Монтані в межах туру на підтримку своєї книги "Пообіцяй мені, тато", передає "Голос Америки".

"На мій погляд, я найкваліфікованіша людина на посаду президента у країні. Над проблемами, з якими стикається сьогодні наша країна, я працював все своє життя: це положення середнього класу і зовнішня політика", - зазначив Байден.

За його словами, рішення про те, чи балотуватися в президенти на виборах 2020 року, буде залежати від того, наскільки він і його родина будуть до цього готові.

"Ми з сім'єю повинні разом вирішити, чи готові ми до цього. Ми все робимо разом, як родина", - заявив політик.

"Байден, який два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами, заявив, що планує ухвалити рішення про вступ у передвиборчу боротьбу протягом терміну від шести тижнів до двох місяців", - пише "Голос Америки".

Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року.

Як зазначає "Голос Америки", багато спостерігачів прогнозують, що у 2020 році Байден висуне свою кандидатуру.

За результатами опитування Reuters / Ipsos, проведеного у листопаді, Байден лідирує в списку можливих кандидатів від демократів.

Теми: СШАвибори
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