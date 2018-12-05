Опитування в РФ: 93% росіян підтримують агресію проти України у Керченській протоці

У Всеросійському центрі вивчення громадської думки в Росії заявили, що 87% громадян РФ знають про інцидент в Керченській протоці, коли були атаковані українські кораблі і, 93% з них, підтримують дії російських військових.

Про це свідчать результати опитування ВЦВГД.

"Абсолютна більшість опитаних (93%) вважають затримання російськими прикордонниками проходу українських судів правильним", - зазначають російські соціологи.

Повідомляється, що 79% росіян впевнені, що подія була спланованою провокацією з боку української влади.

Також в дослідженні вказується, що ще 30% вважають, що головною метою "провокації" було утримання влади в руках Петра Порошенка перед майбутніми виборами в Україні.

"Кожен п'ятий (19%) вважає, що провокація була здійснена спеціально для розв'язання війни між Росією і Україною або для створення чергового приводу, щоб звинуватити Росію в агресії (17%)", - йдеться в результатах опитування.

Відзначається, що тільки 7% росіян вважають, що українська влада не намагалася спровокувати конфліктну ситуацію.

При цьому повідомляється, що 43% громадян РФ впевнені, що в майбутньому Росія і Україна відновлять дружні, союзницькі відносини або хоча б нормалізують їх (34%).

Повідомляється, що 16% росіян вважають малоймовірним сценарій погіршення відносин між Україною і РФ.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів". Згодом стало відомо, що усіх полонених моряків було доправлено з Криму до Москви.

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