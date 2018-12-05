У Києві евакуюють Шевченківський районний суд через анонімне повідомлення про замінування.

Про це інформує Facebook-сторінка суду в середу.

"5 грудня 2018 року об 11 годині до Шевченківського районного суду Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

Про відновлення роботи суду обіцяють повідомити додатково.