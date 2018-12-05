В одному з судів Києва шукають вибухівку

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Середа, 5 грудня 2018, 11:26

У Києві евакуюють Шевченківський районний суд через анонімне повідомлення про замінування.

Про це інформує Facebook-сторінка суду в середу.

"5 грудня 2018 року об 11 годині до Шевченківського районного суду Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

Про відновлення роботи суду обіцяють повідомити додатково.

Українська правда

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Теми: Київ суд
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