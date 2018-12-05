У Києві евакуюють Шевченківський районний суд через анонімне повідомлення про замінування.

Про це інформує Facebook-сторінка суду в середу.

"5 грудня 2018 року об 11 годині до Шевченківського районного суду Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

Про відновлення роботи суду обіцяють повідомити додатково.

Крім цього надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Деснянського районного суду Києва. Роботу суду тимчасово призупинено.

Згідно з повідомленням прес-служби суду, для запобігання негативним наслідкам, проводиться евакуація присутніх відвідувачів суду та працівників апарату.

***Пізніше з’явилося повідомлення, що за наслідками проведення перевірки небезпечних речовин та предметів у будівлях судів виявлено не було.

Деснянський районний суд запрацював у штатному режимі з 12 години 30 хвилин.

Шевченківський суд відновив свою роботу з 15 год. 15 хв.