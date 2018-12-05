Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уже в двох судах Києва шукають вибухівку

Середа, 5 грудня 2018, 10:26

У Києві евакуюють Шевченківський районний суд через анонімне повідомлення про замінування.

Про це інформує Facebook-сторінка суду в середу.

"5 грудня 2018 року об 11 годині до Шевченківського районного суду Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

Про відновлення роботи суду обіцяють повідомити додатково.

Крім цього надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Деснянського районного суду Києва. Роботу суду тимчасово призупинено.

Згідно з повідомленням прес-служби суду, для запобігання негативним наслідкам, проводиться евакуація присутніх відвідувачів суду та працівників апарату.

***Пізніше з’явилося повідомлення, що за наслідками проведення перевірки небезпечних речовин та предметів у будівлях судів виявлено не було.

Деснянський районний суд запрацював у штатному режимі з 12 години 30 хвилин.

Шевченківський суд відновив свою роботу з 15 год. 15 хв.

Українська правда
Теми: Київсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: