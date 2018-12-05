В українській армії за 4 роки змінився якісний склад людського ресурсу, а кількість морально-непридатних призовників зменшилась в десятки разів.

Про це 5 грудня під час урочистостей до Дня Збройних сил заявив міністр оборони Степан Полторак.

"В цей день, коли загроза не зменшується, а збільшується, я хотів би подякувати вам (звернувся до військових - УП), за те, що ви не ховаєтеся, за те, що ситуація, яка була в 2014 році, кардинально змінилася. У 2014 році ми були вимушені проводити величезну роботу, щоб відновити не те що мобілізаційний ресурс, ми не могли відновити облік мобілізаційного ресурсу", - розповів Полторак.

За його словами, наразі у ЗСУ не встигають прийняти охочих пройти в резерв першої черги і тих, хто входить до підрозділів територіальної оборони.

"Якщо порівняти людський ресурс, який у нас був у 2014 році і зараз, то він значно перевищує сплановані цифри для проведення різної форми підготовки від 1 до 20 днів в залежності від спеціальності, від завдань", - сказав міністр.

Полторак також розповів, що якісний склад людського ресурсу в ЗСУ за 4 роки змінився. Зокрема, в 2014 році військові відкликали навіть тих, кого призивали. За словами міністра, з різних причин, як через морально-ділові якості, так і через стан здоров’я.

"Сьогодні перший резерв, який приходить, свідчить про те, що кількість людей, які непридатні по морально-діловим якостям і не підходять навіть до збору і підготовки, зменшилась в десятки разів", - додав міністр.

За словами Полторака, з такою категорією людей в армії працюють не лише командири, але й самі військові.

"Тому що вони знають, що такі люди, які випадково потрапляють в армію і в них є велике бажання десь ввечері випити горілочки, вони є загрозою для самих військових", - резюмував міністр.

Він наголосив, що якість мобілізаційного ресурсу, який наразі є в Україні, набагато кращий за той, який був 4 роки тому.

Як повідомлялося, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.

3 грудня у навчальних центрах ЗСУ розпочали збори оперативного резерву першої черги – військових повезуть на навчання для підвищення боєготовності у разі нападу.