На ринку Барабашова в Харкові провели обшуки: вилучили 300 дорогих шуб

Прикордонники й фіскали провели кілька обшуків у справі про "сірі" поставки і реалізацію одягу з натурального хутра на ТРЦ "Барабашово" у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби 5 грудня.

Зазначається, що підставами для санкціонованих обшуків напередодні стали дані про причетність певних осіб до організації контрабандного каналу за "сірою схемою" до України коштовного одягу з натурального хутра.

За результатами проведених заходів, за місцем проживання членів злочинної групи та місцем розповсюдження вказаної продукції на ТРЦ "Барабашово" у Харкові правоохоронці вилучили понад 300 одиниць хутряних виробів на загальну суму 2 млн. 230 тис. гривень.

Крім цього повідомляється про вилучення понад 100 тис гривень готівки, банківські картки, документації, яка підтверджує характер злочинних діянь.

Тривають подальші слідчо-оперативні заходи, встановлюється повне коло осіб, причетних до ввезення та реалізації вказаної продукції, в тому числі й серед відповідальних посадовців, зазначають прикордонники.

29 листопада прикордонники повідомляли, що виявили провідника потяга "Москва-Харків", який намагався незаконно перемістити через кордон партію хутряних виробів.