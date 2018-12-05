Україна випробовує у Чорному морі десантно-штурмові катери "Кентавр"

Бійці 36-ї бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України проводять випробування нових десантно-штурмових катерів моделі "Кентавр-ЛК" в Чорному морі поблизу Одеси.

Про це розповів представник ВМС ЗСУ Василь Радчук, передає "Укрінформ".

"Створені на базі бронекатерів типу "Гюрза-М" десантно-штурмові катери "Кентавр-ЛК" морпіхи перевіряють під час ходових випробувань на стійкість, а також спорядження та систему озброєння", - сказав він.

Радчук зазначив, що пізніше катерам належить пройти державні випробування.

Повідомляється, що "Кентаври" здатні розмістити на борту до 36 десантників, катери оснащені двома пусковими установками 80-міліметрової реактивної системи залпового вогню, двома бойовими модулями з кулеметами калібром 12,7-мм, а також 40-міліметровим гранатометом і системою для димових завіс.

Максимальна швидкість десантно-штурмового катера до 50 вузлів, що досягається двома двигунами виробництва Нової Зеландії.

Екіпаж катера складається з п’яти осіб. Дальність плавання — не менше 500 миль. Довжина десантно-штурмового катера - 24 метри, ширина 4,8 метра.

Раніше перший десантно-штурмовий катер проекту "Кентавр", побудований на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському" на замовлення Міністерства оборони України, перебазували із Києва до Одеси.