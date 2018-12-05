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У РПЦ відреагували на заяву Порошенка про дату об'єднавчого собору

Середа, 5 грудня 2018, 14:15

Патріарх Російської православної церкви обурився через те, що дату об'єднавчого собору назвав президент Петро Порошенко, а не хтось із глав українських церков.

Про це заявив голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, пише ТАСС.

"Ось цікаво, дату так званого об'єднавчого собору в Україні озвучує не Патріарх Варфоломій або Михайло Антонович Денисенко (митрополит Філарет - ред.). Або ще хтось із глав неканонічних утворень, а президент України. Прямо чистий імператор Костянтин!" - написав він у Telegram.

Легойда також заявив, що "часи зараз зовсім інші".

"І після цього можна всерйоз говорити, що те, що відбувається не політичний проект?" - додав він.

5 грудня, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування в Києві, Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор, щодо української автокефалії.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Російська церква не визнає такого рішення і називає його неканонічним.

29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви. Президент Петро Порошенко оголосив, що на синоді Вселенського патріархату було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві.

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Українська правда

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Теми: церкваРосіяУкраїнатомос
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