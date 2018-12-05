РФ блокує протоку, українські порти змушені скоротити робочий тиждень – Омелян

Українські порти на Азовському морі змушені скоротити вантажопотік, скорочувати людей і переходити на 4-денний робочий тиждень через дії Росії в Керченській протоці.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

"Як ми й очікували, Москва здійснює ручне регулювання доступу торговельних суден в українські морські порти Азовського моря за давнім принципом Кремля: "хочу/не хочу". Як результат такого підходу, два українські порти ("Бердянськ" і "Маріуполь" – ред.) втратили більше ніж удвічі вантажопотік, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників", - написав він.

Омелян додав, що працює з союзниками по антиросійській коаліції з повернення окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновлення міжнародного права та припинення економічної блокади Азовського регіону України.

Нагадаємо, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Росіяни захопили три українських судна – "Яни Капу", "Бердянськ" і "Нікополь", – на яких перебувало 24 українські моряки, троє з них отримали поранення.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.