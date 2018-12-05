СБУ оголосила в розшук екс-очільника будінспекції Києва

Служба безпеки оголосила в розшук колишнього начальника Інспекції архітектурно-будівельного контролю у Києві Сергія Кучера.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Кучеру інкримінують зловживання владою, яке призвело до тяжких наслідків.

За це йому загрожує до 8 років позбавлення волі з забороною займати певні посади до 3 років.

Згідно з реєстром МВД, екс-посадовця оголосили в розшук 19 листопада.

Запобіжний захід для нього судом не обраний.

У 2014 році СБУ повідомяла, що відкрила провадження проти Кучера та колишнього голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака, сина екс-спікера Ради.

За версією слідства, вони у 2013 році створили механізм незаконної реєстрації дозвільних документів на будівництво.