СБУ оголосила в розшук екс-очільника будінспекції Києва
Служба безпеки оголосила в розшук колишнього начальника Інспекції архітектурно-будівельного контролю у Києві Сергія Кучера.
Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Кучеру інкримінують зловживання владою, яке призвело до тяжких наслідків.
За це йому загрожує до 8 років позбавлення волі з забороною займати певні посади до 3 років.
Згідно з реєстром МВД, екс-посадовця оголосили в розшук 19 листопада.
Запобіжний захід для нього судом не обраний.
У 2014 році СБУ повідомяла, що відкрила провадження проти Кучера та колишнього голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака, сина екс-спікера Ради.
За версією слідства, вони у 2013 році створили механізм незаконної реєстрації дозвільних документів на будівництво.
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