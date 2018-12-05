Стало відомо, чому літак в аеропорту "Київ" потрапив у аварію

Екіпаж літака Як-40 з бортовим номером UR-MSX в аеропорту "Київ" почав рух без команди на початок руління і наїхав на автомобіль наземного обслуговування, який стояв поряд.

Про це 5 грудня повідомляє прес-служба аеропорту "Київ".

Зазначається, що літак авіакомпанії "Мотор Січ", який мав вирушити з Києва до Одеси о 9:50 наїхав на автомобіль наземного обслуговування - генератор, який стояв поряд з літаком та його обслуговував.

"Екіпаж літака почав рух без команди на початок руління, в той час як наземний персонал ще не закінчив всі операції і автомобіль перебував в зоні обслуговування", - пояснили причини аварії у відомстві.

Внаслідок інциденту літак отримав ушкодження передньої кромки крила, а технічний автомобіль перекинувся на бік, ніхто з людей не постраждав.

На борту перебувало 19 пасажирів та 4 члена екіпажу. Пізніше пасажирів перемістили в зал очікування Терміналу D для внутрішніх рейсів і запропонували їм напої та бутерброди.

Рейс до Одеси відклали на 14:30, за пасажирами вилетів літак з Запоріжжя, який мав їх доправити до Одеси.

Наразі триває розслідування авіаційного інциденту.

Як повідомлялося, 5 грудня в аеропорту "Київ" сталась аварія за участі пасажирського літака, який зіштовхнувся з технічним автомобілем.