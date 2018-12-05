Росія пообіцяла відповідь на видворення свого дипломата зі Словаччини

Росія обіцяє відреагувати на видворення російського дипломата з Словаччини, якого Братислава запідозрила у шпигунстві.

Про це у коментарі російському агентству ТАСС заявили в МЗС РФ.

"Російська сторона відреагує на недружні дії Братислави на основі принципу взаємності", - підкреслили в дипвідомством. Це означає, що РФ видворить з країни словацького дипломата такого ж рангу, якого вислала Словаччина.

Словаччина вирішила видворити дипломата посольства Російської Федерації на основі отриманих від військової розвідки даних.

Прем’єр-міністр Словаччини Пеллегріні заявив, що росіяни діяли проти Словаччини і НАТО, чим порушили Віденську конвенцію про дипломатичні зносини.

Європейська правда