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Бойовики застосували ракети і зенітну установку, одного військового поранено

Середа, 5 грудня 2018, 17:20

5 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, із них 4 рази застосували озброєння, заборонене мінськими угодами. В ході бойових дій одного військового було поранено.

Про це йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.

"Вдень ворог тричі відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі хутора Вільного. Тут же двічі окупанти застосували протитанкові керовані ракети", - розповіли у прес-центрі ООС.

Опорні пункти українських військ поблизу Опитного у середу піддалися вогневому впливу з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

Окрім того, збройні формування Російської Федерації з гранатометів та стрілецької зброї вели обстріли на підступах до Тарамчука, Новомихайлівки і Гнутового.

"Внаслідок бойових дій поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - зазначено у зведенні.

Українська правда
Теми: бойові діїООСДонбас
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