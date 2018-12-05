БПП щомісяця витрачає 73 тисячі гривень на рекламу у Facebook

623 перегляди
Середа, 5 грудня 2018, 20:21

Блок Петра Порошенка "Солідарність" з 2016 року співпрацює з ТОВ "Постмен-Україна", це підприємство для партії розміщує рекламу у Facebook.

Таку інформацію оприлюднив аналітик партійних фінансів Громадського руху "Чесно" Олексій Півторак.

Згідно з фінансовими звітами БПП, партія з 2016 року по 2 квартал 2018 року виплатила ТОВ "Постмен-Україна" 4,7 млн грн. Цій компанії гроші переказують виключно з рахунку для отримання державного фінансування.

Судячи з актів приймання-передачі виконаних робіт, які надало "Чесно" НАЗК, "Постмен-Україна" для БПП надає два види послуг:

- налаштовує і розміщує рекламу в Facebook, ці послуги коштують 72,9 тисячі гривень в місяць;

- моніторить медіа і соцмережі, створює відео і зображення для сайтів і внутрішнього користування та здійснює прямі трансляції; за ці послуги, залежно від місяця, партія платить від 174 до 192 тисяч гривень.

"Громадський рух "Чесно" звертався до ТОВ "Постмен-Україна" за коментарем про співпрацю з БПП, але в компанії не відреагували", - додали в ГО.

 

Список деяких клієнтів "Постмен-Україна":

 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: БПП facebook реклама вибори
powered by lun.ua
По темі
Новим нардепом від БПП став колишній БЮТівець 4 грудня 2018, 10:21
У БПП прокоментували напад на Гриценка 29 листопада 2018, 11:39
Замість Фріз до Ради втретє зайде одеський політик 23 листопада 2018, 11:15
Усі новини
Головні новини
Новини дня: заклик України до ядерних держав, дата об’єднавчого собору та голодування Савченко
Міжбанк закрився суттєвим підвищенням курсу гривні
Справа про держзраду: СБУ допитала 12 священиків УПЦ МП
На залізничному вокзалі в Києві величезні черги через збої системи
Усі новини
дослідження

Третина підлітків більше не читають книжки заради задоволення

думка

Як стати Миколаєм для самотніх стареньких