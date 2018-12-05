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БПП щомісяця витрачає 73 тисячі гривень на рекламу у Facebook

Середа, 5 грудня 2018, 19:21

Блок Петра Порошенка "Солідарність" з 2016 року співпрацює з ТОВ "Постмен-Україна", це підприємство для партії розміщує рекламу у Facebook.

Таку інформацію оприлюднив аналітик партійних фінансів Громадського руху "Чесно" Олексій Півторак.

Згідно з фінансовими звітами БПП, партія з 2016 року по 2 квартал 2018 року виплатила ТОВ "Постмен-Україна" 4,7 млн грн. Цій компанії гроші переказують виключно з рахунку для отримання державного фінансування.

Судячи з актів приймання-передачі виконаних робіт, які надало "Чесно" НАЗК, "Постмен-Україна" для БПП надає два види послуг:

- налаштовує і розміщує рекламу в Facebook, ці послуги коштують 72,9 тисячі гривень в місяць;

- моніторить медіа і соцмережі, створює відео і зображення для сайтів і внутрішнього користування та здійснює прямі трансляції; за ці послуги, залежно від місяця, партія платить від 174 до 192 тисяч гривень.

"Громадський рух "Чесно" звертався до ТОВ "Постмен-Україна" за коментарем про співпрацю з БПП, але в компанії не відреагували", - додали в ГО.

 

Список деяких клієнтів "Постмен-Україна":

 

"Українська правда" у Threads

Теми: БППfacebookрекламавибори
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