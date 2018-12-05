Новини дня: заклик України до ядерних держав, дата об’єднавчого собору та голодування Савченко

Україна скликає ядерні держави для зупинки агресії Росії, об’єднавчий собор відбудеться 15 грудня, а Савченко знову оголосила про голодування — новини, які обговорювали 5 грудня.

Про Україну та Будапештський меморандум

Україна вимагає у ядерних держав, що підписали Будапештський меморандум, провести консультації. "Щоб забезпечити дотримання зобов’язань та негайно припинити агресію Росії", — заявили в МЗС.

Про об’єднавчий собор

Порошенко заявив, що об’єднавчий собор щодо української автокефалії відбудеться 15 грудня.

Про напад на Гриценка

Гриценко переконує, що напад на нього був здійснений за прямою вказівкою Порошенка. Політик попередив Тимошенко, Зеленського та Вакарчука про підготовку "подібних провокацій" проти них.

Охорона Порошенка заперечила свою причетність до нападу на Гриценка в Одесі та дорікнула очільнику "Громадянської позиції" у тому, що він не пішов воювати на Донбас.

Про інші новини

Спікер Ради Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік — тепер це саме має зробити Порошенко.

Очільник РПЦ патріарх Кирил обурився через те, що дату об'єднавчого собору назвав Порошенко, а не хтось із глав українських церков.

Олександр Шевченко став кандидатом у президенти від партії "Укроп" — у політсилі кажуть, можливість брати участь у виборах він "виборов на внутрішньопартійних праймеріз".

Путін заявив, що не відповідає на дзвінки Порошенка, бо "не хоче брати участь у його виборчій кампанії". Також російський президент каже, що Порошенко "створює кризові ситуації, вину за які перекладає на Росію".

Депутатка Савченко, яку звинувачують у державній зраді, знову оголосила про голодування і заявила про тиск з боку слідства на неї.