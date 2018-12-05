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Біля берегів Японії зіштовхнулися два американські літаки

Середа, 5 грудня 2018, 23:46

Два літаки морської піхоти США зіткнулися біля узбережжя Японії.

Про це повідомляє USNI News.

Представник морської піхоти повідомив, що в аварію потрапили двомісний F/A-18D Hornet і заправник KC-130J.

 
US Marine Corps photo.

Літаки вилетіли з бази морської піхоти Івакуні і проводили звичайне навчання, коли стався нещасний випадок.

Близько 2 години за місцевим часом, відразу після зіткнення, японські пошуково-рятувальні літаки вилетіли для участі в пошуковій операції.

Як пише the guardian, зіткнення сталося під час дозаправки в повітрі. На борту C-130 перебувало 5 осіб, на винищувачі - двоє. За даними сил самооборони Японії, один льотчик врятований, доля інших залишається невідомою. У пошуках задіяні 4 літаки і три корабля. Рятувальна операція триває.

Теми: авіааварія
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